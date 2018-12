Chronologie des Sports im Jahr 2018 - Teil vier

Von Schwäbische Zeitung

Die Laichingerin Lea Stahl (30) ist im Goldrausch. Doch das Leben als moderne Schatzsucherin ist kein Zuckerschlecken. Es ist harte Arbeit, der Erde das wertvolle Edelmetall zu entreißen.

Einen Einblick in den Alltag von Lea Stahl als Goldschürferin gibt es ab diesem Donnerstag im Fernsehen. Die 30-jährige Liebhaberin von Outdoor-Aktivitäten hat es in die mehrteilige Castingsendung „Goldrausch am Yukon – Das Abenteuer Deines Lebens” des Senders DMAX geschafft.