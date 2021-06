Christina Hammer verpasst Olympia-Ticket

Profi-Boxweltmeisterin Christina Hammer ist in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gescheitert. Die 30 Jahre alte Dortmunderin verlor ihren ersten Kampf bei der Europa-Qualifikation in Paris. Hammer unterlag der Schwedin Love Holgersson mit 2:3 Punktrichterstimmen.

Die für ihre Olympia-Chance vorübergehend ins Amateurlager zurückgekehrte Hammer konnte ihre starke Form der jüngeren Vergangenheit nicht abrufen. Der Schützling von Trainer Michel Timm in Schwerin war zu inaktiv, um die einstige Jugend-Olympiasiegerin aus Schweden unter Druck zu setzen.

Hammers Leistung gibt Rätsel auf, denn noch im April hatte sie sich beim Trainingslager in Irland in guter Form präsentiert. Seit drei Wochen fiel die Kurve jedoch stark ab. Gegen die Schwedin hatte das deutsche Lager ursprünglich einen Pflichtsieg eingeplant.

In Paris sind weiterhin Ex-Weltmeisterin Ornella Wahner (Klasse bis 57 kg/Schwerin) und Nadine Apetz (69 kg/Köln) sowie Hamsat Shadalov (57 kg/Berlin), Ammar Riad Abduljabbar (91 kg/Hamburg) und Nelvie Tiafack (über 91 kg/Köln) im Einsatz. Bereits qualifiziert für Tokio ist Shadalov.

Olympia-Qualifikation Boxen