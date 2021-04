Choupo-Moting ersetzt Lewandowski - Leipzig ohne Stürmer

Die Kiwi-Koalition in Baden-Württemberg soll weitergehen - allerdings unter anderen Vorzeichen. Das betonten die Führungsteams von Grünen und CDU nach einem letzten Sondierungsgespräch am Samstag in Stuttgart. „Das wird keine bloße Fortsetzung der Koalition“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Garten des Hauses der Architekten.

„Das wird ein Neuanfang um das zu bewahren, was uns lieb und teuer ist.“ Für die CDU scheint die Zeit des Regierens auf Augenhöhe passé.