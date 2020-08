Chong trainiert vor Vertragsunterschrift in Bremen mit

Der niederländische Neuzugang Tahith Chong hat bereits vor seiner Vertragsunterschrift zum ersten Mal am Training von Werder Bremen teilgenommen.

„Auch wenn die letzten vertraglichen Formalitäten noch geregelt werden müssen, liegt eine Trainingserlaubnis für Tahith vor, so dass der 20-Jährige heute Vormittag sein Trainingsdebüt beim SV Werder gibt“, teilte der Fußball-Bundesligist via Twitter mit. Die Bremer absolvieren zurzeit ein Trainingslager im österreichischen Zillertal.

Werder und Chongs bisheriger Arbeitgeber Manchester United hatten sich am Wochenende nach tagelangen Verhandlungen auf eine einjährige Ausleihe des Flügelstürmers der niederländischen U21-Auswahl geeinigt. Chong kam am Samstag in Zell am Ziller an und soll bei Werder Milot Rashica ersetzen, der die Bremer verlassen möchte und ihnen während der Corona-Pandemie auch die dringend benötigen Transfererlöse bescheren soll.

