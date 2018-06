Chong Tese spielt künftig in Südkorea

Seoul (dpa) - Der Wechsel des nordkoreanischen Fußball-Nationalspielers Chong Tese vom Zweitligisten 1. FC Köln nach Südkorea ist perfekt. Der 28-jährige Angreifer unterschrieb beim K-League-Verein Suwon Samsung Bluewings einen Dreijahresvertrag, wie Clubmanager Lee Ho Seung mitteilte.

Chong Tese ist der vierte Nordkoreaner, der in der höchsten Spielklasse in Südkorea spielt. Der in Japan geborene Chong hat einen südkoreanischen Vater und eine nordkoreanische Mutter. Mit Köln hatte sich der Verein laut Lee auf eine Transfersumme von 300 000 Euro geeinigt.

Nach seiner Ankunft in Südkorea Anfang dieser Woche hatte Chong erklärt, er hoffe, künftig als „Botschafter“ für Süd- und Nordkorea den sportlichen Austausch zwischen beiden Ländern fördern zu können.

Chong war im Januar 2012 vom VfL Bochum zum damaligen Bundesligisten 1. FC Köln gewechselt. Er absolvierte für die Rheinländer fünf Erst- und fünf Zweitligaspiele. Ein Tor gelang ihm nicht.