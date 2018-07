Chelseas Pokal-Aus - Ballack verschießt Elfmeter

London (dpa) - Dämpfer für Michael Ballack und seinen FC Chelsea: Trotz großen Kampfes in Unterzahl und dem 3:3-Ausgleich in letzter Sekunde der Verlängerung schieden die „Blues“ im Viertelfinale des englischen Ligapokals gegen Blackburn Rovers mit 6:7 nach Elfmeterschießen aus.

Zudem patzte der DFB-Kapitän beim „Shootout“. „Wir sind enttäuscht, aber das kann passieren“, sagte Chelsea-Trainer Carlo Ancelotti nach dem Pokalfight am späten Mittwochabend und nahm einen Teil der Verantwortung auf sich: „Ich habe Risiko gespielt, als ich zur Halbzeit dreimal ausgewechselt habe. Aber ich wollte, dass die jungen Spieler mehr Erfahrung sammeln.“

Die frühen Wechsel - neben Stürmerstar Didier Drogba kamen die Teenager Gael Kakuta und Jeffrey Bruma - machten sich sofort bezahlt, als Drogba und Salomon Kalou binnen zehn Minuten nach Wiederanpfiff einen 0:1-Rückstand durch Nikola Kalinic aus der 9. Minute in eine 2:1-Führung verwandelten. Nachdem aber Kalou wegen einer Verletzung ausschied, mussten Ballack und Co. zu zehnt weiterspielen und in der 64. Minute den Ausgleich durch Brett Emerton hinnehmen. In der Verlängerung gingen die Rovers nach einem Foulelfmeter durch Benni McCarthy in Front (93. Minute), aber Paulo Ferreira gelang mit letzter Kraft noch das 3:3 (120.+2).

Danach zeigte der DFB-Kapitän ungewohnte Schwächen vom Elfmeterpunkt und scheiterte gleich bei Chelseas erstem Versuch am Rovers-Torwart Paul Robinson. Da „Blues“-Keeper Henrique Hilario zwischenzeitlich halten konnte, entschied Chelseas Jungstürmer Kakuta das Spiel, indem er den letzten Versuch vergab. „Also können englische Torhüter doch Elfmeter halten, die von Deutschen getreten werden“, freute sich das Boulevardblatt „The Sun“ über Ballacks Missgeschick, „vielleicht sollte England Robinson allein deshalb mit zur WM nach Südafrika nehmen.“

Neben Blackburn, das im Halbfinale auf Aston Villa trifft, kam Manchester City nach dem 3:0 über eine B-Elf des FC Arsenal weiter. „Gunners“-Trainer Arsène Wenger zeigte sich danach als schlechter Verlierer, verweigerte seinem Gegenüber Mark Hughes den Handschlag und zweifelte den sportlichen Wert des Ligapokals an. Die „Citizens“ bekommen es im zweiten Semifinale mit dem Ligapokal-Verteidiger und Stadtrivalen Manchester United zu tun.