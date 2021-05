Chelsea überholt mit Sieg Leicester City

Von Schwäbische Zeitung

Die Lockerungen könnten sich in Lindau zum Wochenende hin regelrecht überschlagen. Seit vier Tagen liegt der Lindauer Inzidenzwert unter 50. Fünf Tage muss er mindestens unter der 50er-Marke bleiben, um als stabil zu gelten. Das könnte für Lindau in manchen Bereichen sogar ein Ende der Testpflicht bedeuten.

In der Kabinettssitzung am Dienstag hat die Landesregierung beschlossen, dass ab dem 21. Mai Freibäder und Fitnessstudios in Gemeinden mit einem Inzidenzwert unter 100 wieder öffnen dürfen – ein passendes Hygienekonzept ...