Chelsea-Trainer Lampard schwärmt von Werner

Die Grundschule in Taldorf soll zum Ende des nächsten Schuljahrs aufgegeben werden. Ab dem Schuljahr 2021/2022 werden Grundschüler dann nur noch am bisherigen Hauptstandort in Oberzell aufgenommen.

Das sehen Pläne der Stadtverwaltung vor, über die am Dienstag der Ortschaftsrat und im Juli dann abschließend der Bildungsausschuss und der Ravensburger Gemeinderat entscheidet. Die Stadt spart mit dieser Maßnahme in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro, wie aus einer Analyse des Schulamtes hervorgeht.