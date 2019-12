Chelsea siegt bei Tottenham - Man United patzt beim Letzten

Von Schwäbische Zeitung

Auf der Liebherrstraße kam am Freitagabend kurz vor 21 Uhr ein Pkw von der Straße ab. Das Fahrzeug streifte einen Baum und prallte danach frontal gegen einen massiven Betonring, so dass die Airbags auslösten, teilte die Polizei mit.

Ein 33 Jahre alter Mann gab sich als Fahrer zu erkennen. Er blieb unverletzt.

Sein bislang unbekannter Beifahrer erlitt laut Zeugenangaben eine blutende Kopfverletzung. Noch bevor die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, verließ der Mann zu Fuß die Unfallstelle in unbekannte Richtung, so ...