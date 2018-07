Charlize Theron verblüfft FIFA mit Irland-Scherz

Kapstadt (dpa) - Hollywood-Star Charlize Theron (34) hat den Weltfußballverband FIFA am Rande der Gruppenauslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft mit einem Scherz aus der Fassung gebracht.

Als die gebürtige Südafrikanerin bei einer Generalprobe die letzte Kugel aus der Schüssel holte, nannte sie zum Entsetzen der FIFA-Verantwortlichen nicht den Namen des noch fehlenden WM-Teilnehmers Frankreich, sondern den des in der Relegation unterlegenen „Irland“. „Ja, das stimmt, aber es war nur ein Scherz“, bestätigte FIFA- Generalsekretär Jerôme Valcke am Mittwoch in Kapstadt.

Frankreich hatte sich in den Entscheidungsspielen gegen Irland durchgesetzt, nachdem Thierry Henry mit einem Handspiel das entscheidende 1:1 in der Verlängerung vorbereitet hatte. Irland hatte daraufhin die FIFA vergeblich gebeten, wegen der umstrittenen Entscheidung als 33. Land an der WM teilnehmen zu dürfen.