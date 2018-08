Champions League: Bayern gegen Benfica, BVB gegen Atletico

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat bei der Champions-League-Auslosung eine leichte Gruppe erwischt. Die Münchner treffen in Gruppe E auf Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Das ergab die Ziehung am Donnerstag in Monaco.

Reizvolle Duelle warten indes auf Borussia Dortmund. Dabei kommt es in Gruppe A zum Wiedersehen mit dem französischen Vertreter AS Monaco. Die Schwarz-Gelben waren 2017 im Viertelfinale gegen die Monegassen ausgeschieden. Wenige Stunden vor dem Hinspiel in Dortmund war es damals zu einem Bombenschlag auf den BVB-Bus gekommen. Außerdem bekommt es Dortmund mit dem spanischen Spitzenclub Atlético Madrid und dem FC Brügge zu tun.

Losglück hatte auch der FC Schalke 04, der bei seinem Comeback ein Wiedersehen mit Ex-Kapitän Benedikt Höwedes bekommt. Der Weltmeister spielt inzwischen für Lokomotive Moskau. Außerdem treffen die Königsblauen in Gruppe D auf den FC Porto und den türkischen Club Galatasaray Istanbul.

1899 Hoffenheim darf sich indes bei seinem Königsklassen-Debüt auf Pep Guardiola und den englischen Champion Manchester City freuen. Dazu bekamen die Kraichgauer in Gruppe F noch den ukrainischen Vertreter Schachtjor Donezk und Olympique Lyon zugelost.

Interessant dürfte es in Gruppe C zugehen, wo Jürgen Klopp mit Vorjahresfinalist FC Liverpool auf Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain und Carlo Ancelotti mit dem SSC Neapel trifft.

Die Gruppenphase der Champions League beginnt am 18./19. September mit dem 1. Spieltag und endet nach sechs Partien für jede Mannschaft am 11./12. Dezember. Das Finale findet am 1. Juni 2019 in Madrid im Stadion von Atlético statt.

Im Überblick:

Das sind die Gruppen der Fußball-Champions League, Saison 2018/19:

Gruppe A: Atlético Madrid / Borussia Dortmund / AS Monaco / FC Brügge

Gruppe B: FC Barcelona / Tottenham Hotspur / PSV Eindhoven / Inter Mailand

Gruppe C: Paris Saint-Germain / SSC Neapel / FC Liverpool / Roter Stern Belgrad

Gruppe D: Lokomotive Moskau / FC Porto / FC Schalke 04 / Galatasaray Istanbul

Gruppe E: Bayern München / Benfica Lissabon / Ajax Amsterdam / AEK Athen

Gruppe F: Manchester City / Schachtjor Donezk / Olympique Lyon / 1899 Hoffenheim

Gruppe G: Real Madrid / AS Rom / ZSKA Moskau / Viktoria Pilsen

Gruppe H: Juventus Turin / Manchester United / FC Valencia / Young Boys Bern

Modus: Gruppen-1. und 2. im Achtelfinale

Spieltermine Gruppenphase:

Spieltag: 18./19. September Spieltag: 02./03. Oktober Spieltag: 23./24. Oktober Spieltag: 06./07. November Spieltag: 27./28. November Spieltag: 11./12. Dezember

Weitere Termine:

Hinspiele — Rückspiele Achtelfinale: 12./13. + 19./20. Feb. -- 05./06. + 12./13. März

Viertelfinale: 09./10. April — 16./17. April

Halbfinale: 30. April/01. Mai — 07./08. Mai

Finale: 01. Juni in Madrid