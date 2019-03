Centurion Vaude klettert auf Platz fünf

Daniel Geismayr und Jochen Käß von Centurion Vaude haben sich beim Cape Epic in Südafrika in der Gesamtwertung auf den fünften Platz nach vorne gearbeitet. Auf der dritten Etappe am Mittwoch kamen die Fahrer des KJC Ravensburg mit den bis dahin Gesamtführenden, den Schweizern Nino Schurter und Lars Forster, ins Ziel. Bei der vierten Etappe am Donnerstag wurden Geismayr/Käß Siebter. Noch stehen rund um Kapstadt drei Etappen an.

In der Gesamtwertung haben sich der Deutsche Manuel Fumic und sein brasilianischer Partner Henrique Avancini das Gelbe Trikot der Führenden gesichert. Sie liegen vor der fünften Etappe 1:13 Minuten vor Schurter/Forster und bereits 9:50 Minuten vor den Italienern Damiano Ferraro und Samuele Porro. Geismayr/Käß haben als Fünfte 20:24 Minuten Rückstand auf die Spitze.

Die Etappe am Mittwoch war für Centurion Vaude die bislang beste beim Cape Epic. „Jochen kommt immer besser in Schuss“, meinte Teamchef Richard Dämpfle. „Daniel bewegt sich auf dem Niveau der Spitze.“ Gemeinsam mit Schurter/Forster fuhren Geismayr/Käß nach der 107 Kilometer langen und mit 2800 Höhenmetern gespickten extrem harten Etappe über die Ziellinie. Dadurch machte Centurion Vaude einen Sprung in der Gesamtwertung.

Für ganz nach oben scheint es für das Team aus Meckenbeuren und vom KJC Ravensburg aber auch in diesem Jahr nicht zu reichen. Zu groß ist bereits der Rückstand auf die Spitze. Die fünfte Etappe am Freitag bietet aber noch einmal Potenzial für einen Angriff. Die Etappe von Oak Valley Estate nach Stellenbosch führt über 100 Kilometer und 2850 Höhenmeter. Hier können die Teams noch einmal Zeit gut machen – oder aber auch zeit verlieren. Die Etappen am Samstag (89 Kilometer) und Sonntag (70) sind deutlich kürzer.