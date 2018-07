Cavendish startet nicht in Berlin

Berlin (dpa) - Der britische Topsprinter Mark Cavendish hat nach Veranstalterangaben kurzfristig seinen Start beim Berliner Profiradrennen Prorace abgesagt.

Zuvor hatte sein Sportlicher Leiter Jan Schaffrath vom Team HTC Highroad dessen Teilnahme noch angekündigt: „Mark ist heute noch beim Giro am Start der letzten Flachetappe, dann kommt er nach Berlin.“ Topfavorit des ersten Profirennens in Berlin seit dem Jahr 2000 sind André Greipel (Rostock) und die Erfurter Marcel Kittel und John Degenkolb. Auch Zeitfahr-Olympiasieger Fabian Cancellara (Schweiz) will mitmischen. Das Prorace soll in Berlin etabliert werden.