CAS weist Fenerbahce-Eilantrag ab

Lausanne (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat einen Eilantrag des türkischen Fußball-Meisters Fenerbahce Istanbul auf Wiederaufnahme in die Champions League abgewiesen. Dies teilten die in Lausanne ansässigen Sportrichter mit.

Der türkische Verband TFF hatte die „Gelb-Blauen“ vor zwei Wochen wegen ihrer Verstrickung in den Manipulationsskandal auf Druck der UEFA aus der Königsklasse ausgeschlossen.

Daraufhin reichte der 18-malige Meister Fenerbahce Klage beim CAS ein. In dem Antrag forderte der Top-Club vom Bosporus im Hinblick auf die finanziellen Einbußen 45 Millionen Euro Schadensersatz und die Rückkehr in die Champions League. Für Fenerbahce war der türkische Vizemeister Trabzonspor in Europas Eliteklasse aufgerückt.

Fenerbahce steht im Mittelpunkt der Ermittlungen zum Wett- und Manipulationsskandal in der Türkei. Insgesamt 30 Spieler und Funktionäre waren in den vergangenen Wochen und Monaten im Zusammenhang mit der Affäre in Haft genommen worden, darunter auch Fenerbahce-Clubchef Aziz Yildirim.