Cannavaro nun Rekord-Nationalspieler in Italien

Fabio Cannavaro ist mit 127 Einsätzen Italiens neuer Fußball-Rekordnationalspieler. Der Kapitän der Azzurri überholte mit seinem Einsatz im Test-Länderspiel gegen die Schweiz (0:0) den bisherigen Rekordhalter Paolo Maldini.

„Dass ich ihn überholen konnte, ist eine große Ehre für mich“, sagte der 35-Jährige in Basel. An einen Abschied von der Squadra Azzurra denkt der gebürtige Neapolitaner noch lange nicht. Der Abwehrspieler von Rekordmeister Juventus Turin will mit Italien bei der WM 2010 in Südafrika seinen vor drei Jahren in Deutschland gewonnen Weltmeistertitel verteidigen: „Wenn wir hundertprozentig fit sind, sehe ich niemanden, der uns schlagen könnte. So starke Nationalmannschaft gibt es derzeit nicht.“

Nationaltrainer Marcello Lippi lobte Cannavaros spielerische und menschliche Klasse: „Italien, Europa und die ganze Welt müssen vor Fabio den Hut ziehen. Er ist ein Vorbild und ein Bezugspunkt für Neapel“, sagte der Nationalcoach. Auch Fußball-Verbandschef Giancarlo Abete würdigte Cannavaro: „Er ist ein Denkmal für Einsatz und Professionalität.“

Cannavaro gab sein Nationalelf-Debüt am 22. Januar 1997. Er wurde 2006 Weltmeister, zweimal U21-Europameister, UEFA-Cupsieger mit dem AC Parma und zweimal spanischer Meister mit Real Madrid. So konstant seine sportlichen Leistungen waren, so geradlinig gestaltet Cannavaro auch sein Privatleben: Er ist verheiratet und hat drei Kinder.