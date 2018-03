Calli gegen die Nörgler

Ex-Fußballmanager Reiner Calmund macht sich keine großen Sorgen um die Attraktivität der Bundesliga. „Wir haben international mit Abstand den größten Zuschauerschnitt, und das in den modernsten Stadien der Welt“, sagte der 69-Jährige am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung des SSV Ulm 1846. Zudem sei der Wettbewerb trotz der Bayern-Dominanz spannend, die Vereine seien überwiegend gut geführt – auch finanziell. Calmund, lange Jahre Manager bei Bayer Leverkusen, kritisierte die zunehmende Zahl der Nörgler, die den Untergang des deutschen Fußballs propagierten: „Dieses Gejammer kann ich nicht verstehen.“

Reiner Calmund betrachtet den Volkssport Nummer eins auch abseits der reinen Romantik. Getreu seinem zentralen Satz „Fußball ist ein Produkt“, bewertete er den Zustand der Bundesliga als äußerst positiv. Aus ihm sprach dabei sowohl der Fan als auch derjenige, der dafür Sorge trägt, dass die Geschäfte stimmen. Wer das Geld in den Markt bringe, gebe nun mal die Richtung vor.

Uefa muss Financial Fairplay besser kontrollieren

Über einen 222-Millionen-Euro-Transfer wie den von Neymar nach Paris dürfe sich deshalb niemand aufregen, schon gar nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Plakativ fragte Calmund: „Meinen Sie, der Kölner Dom wäre gebaut worden, wenn irgendjemand an Refinanzierung gedacht hätte?“ Der Knackpunkt in der Geldfrage sei nicht die Summe an sich, sondern das Financial Fairplay. Die Uefa müsse dafür sorgen, dass es eingehalten wird, sonst werde Wettbewerb verzerrt. „Da muss das Controlling des Verbands stimmen“, sagte Calmund.

Die aktuelle Situation in der Bundesliga sei, obwohl der FC Bayern München die nationalen Titel in Serie gewinne, nicht neu. Große Punkteabstände habe es auch schon in früheren Jahren gegeben, sagte Calmund. „Es ist spannend“, meinte er mit Blick auf den Kampf um die internationalen Plätze und den um die Frage, wer absteigt. Das bringe im Schnitt 44 000 Zuschauer in die Stadien. Auch im Fernsehen sei die Bundesliga ein Hit. Der Bezahlsender Sky, für den Calmund als Experte tätig ist, habe kürzlich bei einem Spieltag erst den Allzeitrekord nur knapp verfehlt: „Fußball ist der absolute Quotenkönig, da kommt keiner ran.“