Cacau wünscht Stuttgart keine Europa-League-Teilnahme

Fünf Verletzte, drei davon schwer, und ein Gesamtsachschaden von rund 22 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 17 Uhr an der Abzweigung von der Umgehungsstraße in die Kaserne in Stetten am kalten Markt gefordert.

Eine 20-jährige Autofahrerin hatte die Umgehungsstraße von der Hardtstraße kommend geradeaus überqueren wollen und hierbei offensichtlich einen von links kommenden 49-jährigen Autofahrer übersehen, der mit seinem VW Sharan in Richtung Frohnstetten fuhr.