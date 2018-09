BVB-Torjäger Alcácer trainiert wieder

Von Michael Pohl

Ein weiteres Traditionsgeschäft in VS-Schwenningen macht dicht. Manfred und Edith Rasmus schließen Ende Oktober ihren Fahrradladen und verabschieden sich in den Ruhestand.

Über Generationen hinweg waren Manfred und Edith Rasmus die Ansprechpartner in der Stadt, wenn es um Fahrräder ging. Der Name Rasmus steht seit nunmehr 42 Jahren für Zweiräder – erst am Bärenplatz (ab 1976), dann in der Hirschbergstraße (ab 1993) und seit 15 Jahren in der Rottweiler Straße.