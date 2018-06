BVB-Profi Subotic fällt sechs Wochen aus

La Manga (dpa) - Borussia Dortmund muss beim Start in die Bundesliga-Rückrunde noch länger als zunächst gedacht auf den an der Wade verletzten Neven Subotic verzichten.

Der Abwehrspieler hat sich im Trainingslager des deutschen Fußball-Meisters in La Manga einen Faserriss am Muskel-Sehnen-Übergang zugezogen, wie eine Kernspinuntersuchung in einem spanischen Krankenhaus ergab. Der Serbe wird nun voraussichtlich sechs Wochen ausfallen. Zunächst hatte der BVB noch mit einer Zwangspause von „nur“ drei Wochen gerechnet.