BVB-Präsident Rauball: Götze hat Kritik nicht verdient

Borussia Dortmunds Präsident Reinhard Rauball hält die Kritik an Fußball-Weltmeister Mario Götze (26) für überzogen.

„Mario hat es nicht verdient, dass man ihn im Moment so kritisiert. Er ist ein toller Bursche, der zudem auch noch eine hohe Qualität besitzt“, sagte der 71-Jährige der „Bild“-Zeitung. Götze kam zum Start der neuen Bundesliga-Saison in den ersten beiden Partien unter Trainer Lucien Favre nicht zum Einsatz. „Wenn Mario seine Qualitäten wieder auf den Platz bringt, wird er der Mannschaft mit seinen Fähigkeiten auch wieder helfen“, versicherte Rauball. Er räumte jedoch ein, dass noch offen ist, wie Götze in Favres System passe.

