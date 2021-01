BVB-Neuzugang Meunier: „Müssen wieder mehr Killer sein“

Das Impfchaos zieht immer weitere Kreise. So erhalten Pflegeheim-Bewohner, die sich in den vergangenen sechs Monaten nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, keine Schutzimpfung durch die mobilen Impfteams. Das hat eine Recherche der „Schwäbischen Zeitung“ ergeben, nachdem einem Bewohner eines Pflegeheims in Aulendorf am Freitag die Impfung verweigert wurde, weil er im Dezember an Covid erkrankt war.

Franz-Josef Lämmle ist verärgert.