BVB-Kapitän Reus schwärmt von Haaland: „Einzigartig“

Marco Reus hat seinem Dortmunder Mannschaftskollegen Erling Haaland große Fortschritte attestiert.

„Er hat sich im letzten Dreiviertel-Jahr noch einmal extrem weiterentwickelt. Er weiß mittlerweile sehr, sehr gut, was er mit dem Ball anzufangen hat - auch wenn der Gegner im Rücken ist. Das war am Anfang noch nicht so“, sagte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten in einem „Kicker meets DAZN“-Podcast.

Reus bezeichnete den 20 Jahre alten Haaland, der für den BVB in bisher 31 Pflichtspieleinsätzen 33 Mal traf, als „einzigartig“. „Michael Zorc hat gesagt, dass er so etwas hier im Club noch nie gesehen hat. Und er ist schon sehr lange dabei. Und ich persönlich auch nicht. Erling bringt eine unheimliche Wucht mit.“

© dpa-infocom, dpa:210325-99-968389/2

