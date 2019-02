BVB in London: „Alle Augen auf Sancho gerichtet“

Für den früheren Bundesliga-Profi Tony Woodcock steht der Dortmunder Flügelspieler Jadon Sancho beim Champions-League-Duell zwischen Tottenham Hotspur und dem BVB am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) in London besonders im Blickpunkt.

„Dieses Spiel wird sehr interessant. Vor allem, weil Jadon Sancho für den BVB spielt, auf den alle Augen gerichtet sein werden. Die englischen Medien beobachten ihn genau“, sagte der 63-Jährige im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe .

Der 18-jährige Sancho ist für Woodcock das Paradebeispiel für den Trend, dass vielversprechende Nachwuchsspieler England verlassen. „Wir müssen in der Premier League vorsichtig sein, damit wir nicht zu viele unserer Talente verlieren. Sonst spielen sie alle im Ausland“, sagte er. „Sie bekommen in England in den Vereinen keine Chance, aufzulaufen und sich weiterzuentwickeln. Trotzdem sind sie vor einigen Jahren noch auf der Insel geblieben.“

In Deutschland beispielsweise verzichten sie nun auf Geld: „Das ist nicht leicht. Aber Jadon Sancho beweist beim BVB gerade, dass sich dieser Schritt lohnen kann. Weil er so stark spielt, dass sich das auch finanziell auszahlen wird“, sagte der Ex-Profi. Woodcock (63) spielte von 1979 bis 1982 und von 1986 bis 1988 für den 1. FC Köln sowie anschließend zwei Jahren für den Zweitligisten Fortuna Köln.

Woodcock-Interview in der WAZ