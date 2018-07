BVB-Gegner FC Sevilla entlässt seinen Trainer

Sevilla (dpa) - Der spanische Fußball-Pokalsieger FC Sevilla hat drei Tage vor seinem Europa-League-Spiel bei Borussia Dortmund seinen Trainer Antonio Alvarez entlassen.

Wie der Club am Montag auf seiner Internetseite mitteilte, verpflichteten die Andalusier als Nachfolger Gregorio Manzano, der in der vorigen Saison mit RCD Mallorca überraschend den fünften Platz in der Primera División erreicht hatte. Aufgrund finanzieller Probleme hatten die Mallorquiner den Vertrag mit Manzano nicht verlängert.

Der FC Sevilla hatte in der vorigen Saison mit Alvarez die Qualifikation für die Champions League geschafft, war dann aber überraschend an Sporting Braga gescheitert. Der französische Torjäger David Trézéguet besiegelte mit seinen zwei Toren zum 2:0-Sieg des Aufsteigers Hércules Alicante über den FC Sevilla das Aus des angeschlagenen Trainers. Die Entlassung von Alvarez ist der erste Trainerrauswurf der Saison in der spanischen Liga. Der Coach war nur sechs Monate im Amt gewesen.