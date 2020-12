BVB gegen Lazio ohne Meunier - Can und Guerreiro fraglich

Borussia Dortmund muss im fünften Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/Sky) gegen Lazio Rom auf Thomas Meunier verzichten.

Der 29 Jahre alte Außenverteidiger hat sich im Spiel gegen den 1. FC Köln (1:2) eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Zudem ist offen, ob Emre Can und Raphael Guerreiro eingesetzt werden können. „Emre hat einen Schlag auf das Fußgelenk bekommen. Schwer zu sagen, ob er spielen kann“, sagte Trainer Lucien Favre am Dienstag. Der Portugiese Guerreiro hat nach überstandener Muskelverletzung bisher nur individuell trainiert.

Bereits mit einem Remis gegen den einen Punkt zurückliegenden Tabellenzweiten wäre der BVB vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Gelingt dem Revierclub eine Revanche für die 1:3-Niederlage vor sechs Wochen in Rom, würde er als Gruppensieger weiterkommen. „Wir sind Tabellenführer und wollen, dass es so bleibt“ sagte Favre.

Wie der Fußball-Lehrer hofft auch Mittelfeldspieler Thomas Delaney auf eine bessere Vorstellung der Borussia als in Hinspiel: „Wir waren immer einen Schritt hinten. Das Verteidigen auf dem gesamten Platz hat gefehlt. Wir brauchen mehr Kontrolle und dürfen nicht so früh in Rückstand geraten.“

