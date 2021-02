BVB enttäuscht erneut - Hertha holt mit Khedira Remis

Borussia Dortmund droht in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Champions-League-Ränge zu verlieren. Der Revierclub kam am Samstag zu Hause nur zu einem 2:2 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Der Rückstand des BVB auf Platz vier könnte am Sonntag auf sechs Punkte nach 21 Spielen wachsen. Hertha BSC beendete mit dem 1:1 (0:1) beim VfB Stuttgart die Serie von zuvor vier Niederlagen. Der eingewechselte Sami Khedira bereitete bei der Rückkehr zu seinem Jugendclub das 1:1 der Berliner vor, die vorerst 15. bleiben.

Bayer Leverkusen verpasste durch das späte Gegentor zum 2:2 (1:0) gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 den Sprung auf Rang drei. Der SC Freiburg kam wenige Tage nach der Vertragsverlängerung von Trainer Christian Streich nicht über ein 0:0 beim SV Werder Bremen hinaus.

© dpa-infocom, dpa:210213-99-428537/2

Spielplan

Tabelle