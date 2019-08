BVB-Coach Favre: „Meine Philosophie bleibt Spiel für Spiel“

Trainer Lucien Favre hat Verständnis für die forsche Titel-Ansage seines Vereins Borussia Dortmund vor der am Freitag startenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Er selbst will sich aber weiter öffentlich zurückhalten.

„Ich verstehe, dass wir das sagen. Wir haben eine sehr gute letzte Saison gespielt und müssen ehrgeizig sein. Aber meine Philosophie bleibt weiter "Spiel für Spiel“, sagte der Schweizer zwei Tage vor dem ersten Saisonspiel des Vize-Meisters gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Die Dortmunder haben klar den Titel als Ziel ausgegeben.

Manager Michael Zorc erwartet einen freundlichen Empfang für Rückkehrer Mats Hummels, der nach dem Ausfall im Supercup gegen seinen Ex-Verein FC Bayern (2:0) gegen Augsburg erstmals seit seinem Wechsel nach München im Jahr 2016 im eigenen Stadion auflaufen wird. „Ich wüsste nicht, wieso das anders sein sollte“, sagte Zorc.

Außer den verletzten Raphael Guerreiro und Mateu Morey stehen Favre am Samstag alle Spieler zur Verfügung. Dass es wegen der vermehrten Zahl von Härtefällen im Kader Unruhe aufkommen könnte, glaubt Zorc aber nicht. „Wir haben hohe Ziele. Dafür brauchst du einen entsprechenden Kader und Konkurrenz auf verschiedenen Positionen“, sagte der Manager: „Wir erwarten, dass die Spieler professionell damit umgehen.“

