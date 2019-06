BVB-Chef Watzke sieht „keinen Grund“ für Götze-Wechsel

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat einen Wechsel von Mario Götze zum FC Arsenal ausgeschlossen. „Ich wüsste keinen Grund, warum er gehen sollte“, sagte Watzke am Rande des Champions-League-Finals in Madrid dem Streamingdienst DAZN.

Zuvor hatten Medien berichtet, der englische Fußball-Erstligist erwäge eine Verpflichtung des früheren Weltmeisters. Götze sei nicht mit einem Wechselwunsch an den BVB herangetreten, sagte Watzke. Der 26-Jährige sei ein Topspieler der Dortmunder. Daher gehe er davon aus, dass Götze auch in der kommenden Saison beim Bundesligisten spielen werde, versicherte Watzke.

Götze hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2020. Zuletzt hatte die Vereinsführung wiederholt signalisiert, den Vertrag in Kürze verlängern zu wollen. In der Rückrunde hatte der Mittelfeldspieler gute Leistungen gezeigt. In einem Beitrag für das Portal „The Players' Tribune“ schrieb Götze nach Saisonende, Dortmund sei „ein ganz besonderer Teil“ seines Lebens.

