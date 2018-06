BVB bricht nach China auf - Spiele gegen Manchester-Clubs

Borussia Dortmund bricht zu einem stressigen Trip auf. Der Weg des Fußball-Bundesligisten führt vom Dortmunder Flughafen nach Frankfurt am Main und von dort Richtung Shanghai.

Während des Aufenthalts in China kommt es für den achtmaligen deutschen Meister zu zwei hochkarätigen Tests: Am Freitag (14.00 Uhr MESZ) trifft die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Shanghai auf Manchester United, am 28. Juli (13.30 Uhr MESZ) ist Manchester City mit dem ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola Gegner der Westfalen.

„Das werden großartige Spiele für alle Profis und Zuschauer“, kündigte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon im März an, als die Details der Promotiontour in China bekannt wurden. Für Tuchel ist die Teilnahme des BVB am zweiten „Champions Cup China“ indes eher eine „Reise ins Ungewisse“, wie er den „Ruhr Nachrichten“ sagte.

Der asiatische Markt sei „nicht nur für die Bundesliga, sondern speziell für den BVB interessant“, erklärte Marketing-Direktor Carsten Cramer. In Singapur hat die Borussia ein Büro. „Wir haben diesen Raum als Zielmarkt definiert“, erläuterte Cramer. Schon vor einem Jahr weilte der Bundesligist in der Saisonvorbereitung in Japan, Singapur und Malaysia.

Die meisten Nationalspieler der Dortmunder, die an der EM in Frankreich teilnahmen, haben noch länger Urlaub und werden erst Anfang August die Trainingsarbeit aufnehmen. Marco Reus setzt seine Reha in Dortmund fort.

