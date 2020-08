BVB-Boss Watzke freut sich über Bayern-Sieg

Jonas wirkt wie in Ekstase. Der dumpfe Beat des DJs lässt seine Arme rhythmisch zucken, die Beine stampft er auf den Boden, als wolle er ein gerade entfachtes Feuer löschen. Die Nacht an einem Freitag in Manzell, einem Ortsteil von Friedrichshafen, ist noch jung, die Menschen um ihn herum ebenso. Sie alle tanzen, als gäbe es kein Morgen, als gäbe es keine Pandemie. Neongelbe Leuchtreife schmücken ihre Köpfe, Arme und Beine. Sie alle sind auf den dumpfen Beat konzentriert, zucken mit den Schultern, heben ihre Arme langsam in die Höhe.