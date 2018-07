Monza (dpa) - Jenson Button fährt auch 2012 für McLaren-Mercedes. Teamchef Martin Whitmarsh bestätigte in Monza, dass der englische Formel-1-Rennstall eine Option auf den Weltmeister von 2009 gezogen habe.

„Es ist alles geklärt“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. „Jenson Button bleibt nächstes Jahr bei uns.“ Button fährt seit 2000 in der Formel 1. Nach seinem Titelgewinn mit BrawnGP wechselte er im Vorjahr zu McLaren. Der 31-Jährige feierte in bislang 203 Grand Prix elf Siege. In dieser Saison gewann er in Kanada und Ungarn. Mit 149 Punkten vor dem Großen Preis von Italien an diesem Sonntag hat der Gesamtvierte allerdings kaum noch WM-Chancen. Titelverteidiger Sebastian Vettel (Heppenheim) führt im Red Bull die WM-Wertung souverän mit 259 Zählern an.