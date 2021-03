Abtritt voller Stolz: Bundestrainer Löw hört nach der EM im Sommer auf

Joachim Löw gibt sein Amt als Bundestrainer nach der EM im Sommer auf. Der 61-Jährige werde seinen ursprünglich bis zur WM 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss des Turniers auf eigenen Wunsch beenden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit.

Der DFB habe dem zugestimmt, hieß es weiter. „Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht“, wurde Löw in der Mitteilung zitiert.

Löw hatte das Amt nach der Weltmeisterschaft 2006 übernommen. Zuvor war er zwei Jahre lang Assistent von Bundestrainer Jürgen Klinsmann gewesen. „Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Joachim Löw.

Der DFB weiß, was er an Jogi hat, er ist einer der größten Trainer im Weltfußball“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller. Löw habe den deutschen Fußball über Jahre hinweg wie kaum ein anderer geprägt. „Dass er uns frühzeitig über seine Entscheidung informiert hat, ist hoch anständig. Er lässt uns als DFB somit die nötige Zeit, mit Ruhe und Augenmaß seinen Nachfolger zu benennen“, sagte Keller.

Seit dem Debakel bei der WM 2018 in Russland, als die DFB-Auswahl als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde scheiterte, stand Löw in der Kritik. Zuletzt wurde nach dem 0:6 in Spanien im Herbst des Vorjahres erneut heftig über eine vorzeitige Ablösung des Bundestrainers debattiert. Erst nach klärenden Gesprächen mit der DFB-Spitze durfte Löw weitermachen.

So blickt Löw auf die kommende EM

„Dankbar bin und bleibe ich gegenüber dem DFB, der mir und der Mannschaft immer ein optimales Arbeitsumfeld bereitet hat“, sagte Löw. Für die EM verspüre er „weiterhin den unbedingten Willen sowie große Energie und Ehrgeiz“. Bei dem um ein Jahr verschobenen Turnier trifft die Nationalmannschaft in der Gruppenphase im Juni in München zunächst auf Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Außenseiter Ungarn.

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat sich vom Rücktritt von Joachim Löw nach der EM 2021 überrascht gezeigt und den Bundestrainer als prägenden Akteur hierzulande gelobt. „Das ist eine traurige Nachricht, aber noch ist er im Amt. Er hat einen großen Impact auf den deutschen Fußball, hat eine Epoche geprägt mit Titeln und einer Entwicklung“, sagte der RB-Coach am Dienstag, nachdem Löw mitgeteilt hatte, seinen eigentlich noch bis zur WM 2022 laufenden Vertrag beim DFB nach der anstehenden Europameisterschaft aufzulösen.

Nagelsmann attestierte Löw, in „wichtigen Momenten richtige Entscheidungen getroffen“ zu haben, „die nicht einfach waren“. Im Hinblick auf das im Sommer geplante EM-Turnier sagte der Leipziger Coach: „Das wird hoffentlich ein glorreicher Abschluss. Ich bin gespannt, was er macht.“

Leipzig spielt am Mittwoch in der Champions League das Rückspiel des Achtelfinales gegen den FC Liverpool. Angesprochen auf Liverpool-Coach Jürgen Klopp als möglichen Nachfolger von Löw sagte Nagelsmann: „Jürgen Klopp ist ein herausragender Trainer. Ich glaube aber, dass sowohl Liverpool als auch Jürgen extrem zufrieden sind mit ihrem jeweiligen Partner. Der DFB hat einen recht großen Stab für die Trainerfindung, da bin ich nicht involviert.“

Fakten zu Joachim Löw:

Joachim Löw hört nach der EM als Bundestrainer auf. (Foto: Federico Gambarini / DPA)

Geburtsdatum: 3. Februar 1960

Geburtsort: Schönau (bei Freiburg)

Karriere als Spieler: als Jugendlicher FC Schönau und Eintracht Freiburg, ab 1978 SC Freiburg, 1980/81 VfB Stuttgart, 1981/82 Eintracht Frankfurt, 1982 bis 1984 SC Freiburg, 1984/85 Karlsruher SC, 1985 bis 1989 SC Freiburg, 1989 bis 1992 FC Schaffhausen, 1992 bis 1994 FC Winterthur, 1994/95 FC Frauenfeld (Spielertrainer)

Spiele/Tore: 52 Spiele/7 Tore in der 1. Bundesliga, 252/81 in der 2. Bundesliga, 4/0 in der U21-Nationalmannschaft

Karriere als Trainer: 1992 bis 1994 FC Winterthur (A-Junioren); 1994/95 FC Frauenfeld (Spielertrainer); 1. Juli 1995 bis 30. Juni 1998 VfB Stuttgart (bis 13. August 1996 als Assistenztrainer, 14. August 1996 bis 20. September 1996 als Interimstrainer, ab 21. September 1996 als Cheftrainer); 1998/99 Fenerbahce Istanbul; 25. Oktober 1999 bis 19. April 2000 Karlsruher SC; 3. Januar 2001 bis 27. Februar 2001 Adanaspor; 10. Oktober 2001 bis 18. Juni 2002 FC Tirol Innsbruck; 1. Juli 2003 bis 24. März 2004 Austria Wien; 30. Juli 2004 bis 11. Juli 2006 Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft; seit 12. Juli 2006 Bundestrainer

Erfolge als Trainer: Weltmeister 2014, dritter Platz bei der WM 2010, zweiter Platz bei der EM 2008, dritter Platz bei der WM 2006, DFB-Pokal-Sieger 1997 (VfB Stuttgart), österreichischer Meister 2002 (FC Tirol Innsbruck)

Bilanz als Bundestrainer: 189 Spiele, 120 Siege, 38 Unentschieden, 31 Niederlagen

Schulabschluss: Mittlere Reife

Erlernter Beruf: Großhandelskaufmann

Hobbys: Reisen, Lesen, Sport