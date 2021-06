Bundesrat billigt Kronzeugenregelung für dopende Sportler

Britta Conrad ist sauer. „Wir bekommen Ärger ab, für den wir nichts können. Ärger, den wir nicht verdient haben“, sagt die Mitinhaberin des Glaser Bürocenter in der Spatenstraße. Dort befindet sich eine Abholstation für DHL-Pakete. Auf Kritik zur Paketabholung sagt sie: „Wir liegen auch nicht am Ende der Welt, sondern in Friedrichshafen – und sind gut erreichbar.“

Hintergrund sind die Beschwerden einiger Häfler, die für die Abholung eines als „nicht persönlich zustellbar“ gekennzeichneten DHL-Pakets den Weg zur Messe zurücklegen ...