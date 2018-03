Bundesliga-Spickzettel zum 27. Spieltag: Schalke will Bayerns Meisterfeier verschieben

RAVENSBURG - Der VfB Stuttgart eröffnet den Spieltag in Freiburg – den er im Breisgau in den letzten neun Aufeinandertreffen sechsmal besiegt hat. Der FC Bayern München kann sich am Freitag und Samstag in aller Seelenruhe anschauen, was die Konkurrenz so treibt – und am Sonntag womöglich in Leipzig für die kalendarisch früheste Meisterfeier der Bundesligageschichte sorgen. Der Spickzettel zum 27. Spieltag:

SC Freiburg – VfB Stuttgart: Von 33 Duellen endete nur eins torlos – vor 17 Jahren in Stuttgart. In Freiburg gewann der VfB sechs der letzten neun Spiele. Ein Remis gab es dort zuletzt 1997 (1:1). Der SC gewann keins der letzten acht Freitagsspiele (seit 21. 3. 2014).

Hamburger SV – Hertha BSC: Beiden droht ein negativer Vereinsrekord: der HSV kann seine längste Sieglos-Serie (14 Spiele 1966/67) einstellen, Hertha erstmals fünf Spiele torlos bleiben. Zuletzt gewann fünfmal der Gastgeber. Die März-Bilanz des Duells in Hamburg: 5-0-1.

Eintracht Frankfurt – Mainz 05: Ein Derby mit Heimvorteil; Mainz glückte 2012 (1:3) der einzige Auswärtssieg in 19 Duellen. Eintracht gewann ihre letzten vier Heimspiele, der FSV eins von 19 Auswärtsspielen – blieb aber jüngst zweimal ohne Gegentor. Drei Spiele gab es nur 2006.

VfL Wolfsburg – Schalke 04: Der kriselnde VfL ist sechs Spiele ohne Sieg, hatte nie weniger Punkte und ist gegen Schalke vier Spiele sieglos (0-1-3). Schalkes Minimalisten können nach sieben Jahren wieder fünfmal in Folge siegen – und Bayerns Meisterfeier verschieben.

M’Gladbach – Hoffenheim: Borussia spielt die schlechteste Rückrunde seit 1999. Immerhin gab es gegen die TSG seit 2012 keine Heimpleite. Verliert Borussia, wird Dieter Hecking der Trainer mit den fünftmeisten Niederlagen (134). Kollege Nagelsmann macht sein 75. Spiel.

FC Augsburg – Werder Bremen: Gegen Werder gewann der FCA zuletzt viermal, zu Hause vier der letzten fünf Duelle. Aktuell aber droht die dritte Heimpleite in der Liga in Serie, wie nur im September 2016 – aber nie innerhalb einer Saison. Werder will den 250. Auswärtssieg.

Bor. Dortmund – Hannover 96: Von den letzten sieben Heimspielen gegen 96 gewann der BVB sechs. Ein 0:0 gab es nie. Aktuell ist Borussia elf Ligaspiele ungeschlagen, doch Trainer Stögers Startrekordserie ist bedroht: Gegen Breitenreiter gewann er kein Heimspiel (0-1-2).

1. FC Köln – Bayer Leverkusen: Schlechte Vorzeichen für das Schlusslicht: gegen Bayer gewann Köln nur zwei der letzten 16 Heimspiele. Gibt es die 9. Heimpleite der Saison, wäre der Vereinsrekord von 2004 schon eingestellt. Bayer ist auswärts zehn Spiele ungeschlagen.

RB Leipzig – Bayern München: Im 900. Auswärtsspiel will Bayern die 28. Meisterschaft. Kalendarisch so früh wie nie, nach Spieltagen (27) die Einstellung (wie 2014). Gegen RB hat Bayern immer gewonnen und Lewandowski immer getroffen. Leipzig ist vier Spiele sieglos (Vereinsrekord).