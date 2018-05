Bundesliga-Spickzettel: Schlechte Erinnerungen für Freiburg

Der 1. FC Köln muss am Samstag (15.30/Sky) dem heimischen Karneval zumindest kurz Lebewohl sagen. In Frankfurt hatten die Rheinländer zuletzt wenig Glück. Allerdings steht ein Torjubiläum beim FC an. Der Spickzettel zum 22. Spieltag der Bundesliga:

RB Leipzig – FC Augsburg: Fällt endlich das 100. Leipziger Bundesliga-Tor? Schon der nächste Treffer bringt das Jubiläum. Doch nur Augsburg hat in diesem Duell immer getroffen. Während RB freitags kein Bundesligaspiel verlor, ist der FCA 13 Freitagsspiele sieglos.

Bor. Dortmund – HSV: Borussia nimmt das dritte Mal Anlauf zum 500. Heimsieg in der Bundesliga. 2018 ist sie noch ungeschlagen, der HSV seit 28. November sieglos. Dieses Duell ist das torreichste der Bundesliga-Historie (361 Tore). In Dortmund gab es noch kein 0:0.

TSG Hoffenheim – Mainz 05: Nie war die TSG unter Trainer Nagelsmann länger sieglos (fünf Spiele), aber gegen Mainz ist er ungeschlagen (3-1-0). Die FSV-Bilanz in Hoffenheim ist ausgeglichen (3-2-3), doch aktuell läuft auswärts wenig: 16-mal kein Sieg (Vereinsrekord).

Eintr. Frankfurt – 1. FC Köln: Zuletzt gab es in diesem Duell drei Heimsiege für die Eintracht und nur eins der letzten in Frankfurt endete mit Remis. Köln schoss nirgendwo mehr Tore als in Frankfurt (61), das nächste wäre Nummer 2600 in der Bundesliga-Geschichte des 1. FC.

Leverkusen – Hertha BSC: Von den letzten 16 Ligaspielen verlor Leverkusen nur eines, zuhause eines der letzten zehn. Von den letzten neun Duellen mit Hertha gewann man sieben. Berlin traf in den letzten 14 Gastspielen in Leverkusen, wo es noch kein 0:0 gab, immer.

Hannover 96 – SC Freiburg: In Hannover wurde 2015 (2:1) der letzte SC-Abstieg besiegelt. Von acht Gastspielen gewann Freiburg nur das am 17. November 2012 (1:2). Zum Jubiläum (600. Bundesligaspiel) kann der Vereinsrekord von 2012 (zehnmal ungeschlagen) eingestellt werden.

FC Bayern – Schalke: Zwar hat Bayern gegen Schalke schon 49-mal gewonnen und zuletzt 14 Punktspiele nicht verloren, doch in drei Jahren gab es nur einen Heimsieg. Aktuell ist der Meister 32 Heimspiele ungeschlagen – seine längste Serie seit März 2003 (33).

VfB Stuttgart – Gladbach: Borussia gewann zuletzt dreimal in Stuttgart und die Trainer-Bilanzen sprechen für den vierten Sieg. Dieter Hecking gewann sieben seiner letzten acht Duelle mit dem VfB. Tayfun Korkut ist elf Heimspiele (mit Leverkusen und Hannover) ohne Sieg.

Bremen – VfL Wolfsburg: Nirgends gewann der VfL öfter als in Bremen, wo seine Bilanz ausgeglichen ist (9-2-9). In den vergangenen 14 Jahren traf der VfL dort immer. Sein 13. Remis der Saison wäre ein Vereinsrekord. Werder verlor neun der letzten elf Sonntagsspiele.