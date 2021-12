Bundesliga macht Freude durch die Verzwergung

Die Winterpause ist da, der Fußball pausiert, und auch wenn noch einige Dramen und Heldengeschichten in der Rückrunde der Bundesliga geschrieben werden dürften, scheinen einige Erkenntnisse doch bereits in Stein gemeißelt. Ein kurzer Abriss:

Eine Dekade, ein Meister: Dem FC Bayern München ist der zehnte Titel in Folge lediglich mathematisch noch zu nehmen. Für den Rekordmeister geht es in der Rückrunde nur noch darum, sich unbeschadet durch die Liga zu manövrieren, die Spannung hoch zu halten und in den richtigen Momenten in der Champions League da zu sein. Nach dem frühen Aus im DFB-Pokal ist die Königsklasse mehr denn je der Prestigewettbewerb des Augenblicks, dem die volle Aufmerksamkeit gehören dürfte. Zusätzlich geht es darum, Robert Lewandowski bei Laune zu halten und ihm mit weiteren Rekorden den bajuwarischen Aufenthalt auf lange Sicht schmackhaft zu machen. Denn 2021 war vor allem ein Lewandowski-Jahr. Im Mai knackte der Torminator mit seinem 41. Saisontreffer die 49 Jahre alte Bundesliga-Bestmarke von Gerd Müller (40 Treffer). Doch nicht nur das. Gegen Wolfsburg machte der Pole in der 87. Minute mit einem Seitfallzieher Tor Nummer 43 im Kalenderjahr, mit dem er auch noch Müllers 42-Treffer-Bestmarke aus dem Jahr 1972 überbot. „Das Tor war technisch sehr anspruchsvoll und seiner Jahresleistung angemessen“, kommentierte Trainer Julian Nagelsmann. Herbert Hainer sieht daher auch keinen Sinn für einen Transfer von Erling Haaland. „Weil wir Robert Lewandowski haben, den weltbesten Stürmer“, so der Vereinspräsident.

Es gibt keine Großen mehr: Wo wir gerade bei Borussia Dortmund wären: Nicht allein der Branchenprimus aus München ist schuld daran, dass der Titelkampf seit Jahren fad ist, eher ist es fehlende Qualität der Verfolger statt großer Dominanz des Sterns des Südens. „Es ist aber schon wichtig, nicht zu vergessen, dass wir auf Tabellenplatz zwei stehen“, verkündete BVB-Trainer Marco Rose nach der Niederlage bei Hertha BSC. Schlimm genug, dass es mit solchen Leistungen dafür reicht. Auch die vermeintlichen anderen Großclubs aus Leipzig, Wolfsburg oder Leverkusen schmieren reihenweise ab und sorgen damit für Langeweile. Ein kleiner Trost könnte die Europa League sein, in der alle vier (!) Clubs noch dabei sind. Sollten die Vereine den Wettbewerb annehmen, könnten die deutschen Nicht-Bayern-Fans international vielleicht auch noch etwas zum Genießen haben.

Die wundervolle Verzwergung: Des einen Leid, des anderen Freud: So könnten es die vermeintlichen kleinen Clubs aus Berlin (nicht Hertha), Mainz, Hoffenheim und vor allem Freiburg sehen. Denn wenn etablierte Spitzenclubs abschmieren, schlägt aktuell regelmäßig die Stunde der kleinen Sympathieclubs. Während die „Verzwergung der Liga“ (Frankfurt-Chef Axel Hellmann) aufgrund der geringeren Fan-Reichweite und damit geringeren TV-Quoten bedauert werden kann, sind das die Teams, die richtig Spaß machen. Sportlich mutig und strategisch mit Langfristigkeit statt Hauruck-Aktionen agierend, zersetzen die Vereine eingeschliffene Strukturen und überraschen wie der SC Freiburg mit Topplatzierungen. „Wir können auf eine sehr gute Hinrunde blicken. Wir wollen aber auch in der Rückrunde hungrig bleiben“, kündigte Freiburgs Christian Günter nach dem Erreichen des Treppchenplatzes an. Einfach wundervoll.

Spannung und Laterne: Die rote Laterne dürften die Mannen von Greuther Fürth bis zum 34. Spieltag hinter sich her ziehen, doch wen trifft es außerdem? Die Vorab-Kandidaten aus Bielefeld und Bochum drehen den Abstiegs-Propheten teilweise eine lange Nase – Ausgang ungewiss. Bleibt nur zu hoffen, dass der VfB Stuttgart und der FC Augsburg von jener Spannung bald genug haben und sich in ruhigere Gefilde retten.