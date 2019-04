Bundesliga intern zum 30. Spieltag: Trainermoden

Sieben Trainer stellten die 18 Clubs der Bundesliga während der Saison schon frei, drei weitere Übungsleiter wissen schon seit ein paar Wochen, dass der 34. Spieltag ihr letzter sein wird bei ihrem aktuellen Club. Und Julian Nagelsmann bei Hoffenheim und Ralf Rangnick bei Leipzig hatten nun schon fast eine gesamte Saison Zeit, sich auf ihre Ämterwechsel vorzubereiten – hat doch der gebürtige Backnanger Rangnick den Landsberger Nagelsmann zu seinem Club gelotst. Vergangene Woche hieß es an dieser Stelle noch „Manager sind die neuen Trainer“. Schon haben die für Verantwortlichen der Liga durch zwei vorösterliche Entscheidungen – für Pal Dardai endet die Zeit in Berlin Mitte Mai, Markus Weinzierl muss sich seit Samstagnacht den VfB Stuttgart nicht mehr antun – die Verhältnisse wieder gerade gerückt.

Die Bundesliga, so scheint es, befindet sich mal wieder in einer Identitätskrise, vielleicht auch auch nur auf Identitätssuche. Jedenfalls werden wieder fleißig Trainer getauscht – nicht nur, um kurzftristige Brände zu löschen. Mit vielen Trainerwechseln einher geht somit auch die Hoffnung auf eine neue fußballerische Identität. Oder zumindest auf eine gute Kopie des aktuellsten Trends. Von Marco Rose, der aus Salzburg kommt und bei Borussia Mönchengladbach Dieter Hecking ersetzen wird, versprechen sich Manager Max Eberl und Co., dass die „Fohlen“ wieder einen Fußball spielen, der ihrem aus den 1970er Jahren stammenden Spitznamen wieder zur Ehre gereicht. Rose, als Fußballer bei Mainz 05 von Jürgen Klopp und als Trainer im Red-Bull-Imperium von der Backnanger Schule Rangnicks sozialisiert, steht für einen aggressiven und laufintensiven, offensiven Tempofußball – und damit für einen Stil, der gerade so en Vogue ist, dass Rose bei mindestens fünf Vereinen im Gespräch war.

Nicht viel anders geht es Oliver Glasner. Der stammt ebenfalls aus dem Red-Bull-Imperium, war 2012 bis 2014 Co-Trainer in Salzburg unter dem mittlerweile in China seinen Geldbeutel auffüllenden Ex-Leverkusener Gegenpressingfetischisten Roger Schmidt, und lässt beim Linzer ASK den Ball derart konsequent und attraktv jagen, dass er in der Heimat mit seinem Freund Adi Hütter verglichen wird. Demnächst soll Glasner einen Club in der Bundesliga ähnlich mutig und offensiv spielen lassen wie Hütter seine Frankfurter Eroberer Europas. „Es gibt mehrere Interessenten aus der deutschen Bundesliga, was ich als sehr große Ehre empfinde“, sagte der 44-jährige Glasner „Sky Sport Austria“. „Wir wollen eigentlich diese Saison in Ruhe und auf hohem Niveau zu Ende spielen und deswegen denke ich, dass sicherlich zeitnah eine Entscheidung fallen wird.“ Glasner gilt beim VfL Wolfsburg als Favorit auf die Nachfolge von Bruno Labbadia, der schon immer Bruno Labbadia gewesen ist und den wahrlich noch niemand mit Adi Hütter verglichen hat. Glasner wird aber auch beim VfB Stuttgart gehandelt, bei dem Labbadia auch schon aktiv war. Nico Willig, der den VfB irgendwie noch retten soll, ist nun der 53. Trainer seit 1963 am Wasen, nur Hannover, Schalke und Nürnberg haben seit Gründung der Bundesliga mehr Übungsleiter verschlissen. Der Trainer, der sich am längsten beim VfB hielt, war übrigens Kurt Baluses, der zwischen 1960 und 1965 ganze vier Jahre, sieben Monate und 24 Tage im Amt war.

Jürgen Klinsmann scheint keine Ambitionen zu haben, ihn als Rekordtrainer abzulösen. Weder beim VfB, noch bei Hertha BSC oder sonstwo. Er habe gehört, dass sein Name mit Bundesligaclubs in Verbindung gebracht werde. „Nur um Klarheit zu schaffen: da ist nix dran und absolut kein Thema für mich im Moment“, schrieb die VfB-Spielerlegende, die der DFB-Elf als Bundestrainer das Sommermärchen und Joachim Löw und den Bayern als Kurzzeittrainer Buddhas am Trainingsgelände brachte, auf Twitter. Als weitere Kandidaten bei Hertha gelten etwa Klopp-Schüler David Wagner, der Huddersfield einst sensationell in die Premier League führte und ein Jahr in dieser halten durfte, den nicht ganz so sensationellen Wiederabstieg nun nicht mehr auf der Bank erleben musste oder Gerardo Seoane, der bei Young Boys Bern Adi Hütter nachfolgte und dessen Kunststück wiederholte, mit dem Hauptsadtclub Meister vor Dauergewinner FC Basel zu werden.