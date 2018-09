Bundesliga intern zum 3. Spieltag: Ein wahrhaft historischer Treffer

Wohl nirgendwo werden Menschen so schnell in den Himmel gehoben und wieder fallen gelassen, wie im Profifußball. Der Held von gestern ist der Depp von heute ist ein, mit Verlaub, blöder Spruch, der es aber ganz gut trifft. Diese Erfahrung muss derzeit etwa Domenico Tedesco machen. Der in Esslingen und Stuttgart sozialisierte und in Kalabrien geborene Trainer des FC Schalke 04 erlebt gerade die erste Krise seiner freilich nicht einmal zwei Jahre währender Karriere im Profifußball. Letzte Saison hatte Tedesco, der die seltene Fähigkeit besitzt, auch die speziellsten taktischen Winkelzüge präzise und verständlich erklären zu können, Schalke mit dem pragmatischsten Fußball seit Otto Rehhagel auf Platz 2 geführt. Nun steht die gleiche Mannschaft nach dem 1:2 bei Borussia Mönchengladbach und drei Spielen mit drei Niederlagen weit unten im Tabellenkeller. Torhüter Ralf Fährmann fand das Gefühl wenige Tage vor Schalkes Comeback in der Champions League gegen den FC Porto am Dienstag (21 Uhr/DAZN) „richtig kacke!“ Auch Sportvorstand Christian Heidel wurde in seiner Fehleranalyse recht deutlich. „Schlechter geht es nicht. Uns fehlt noch einiges aus der Vorsaison“, sagte er, stärkte dem Trainer aber gleichzeitig den Rücken. „Ich glaube, dass ich in dieser Saison überhaupt nicht unruhig werde, weil ich ein großes Vertrauen in die Personen rund um die Mannschaft habe. Der Trainer macht seinen Job genauso gut wie in der letzten Saison.“ Wegen der aufgekommenen Diskussionen – der sich bereits nach dem zweiten Spieltag auch Leverkusens Trainer Heiko Herrlich ausgesetzt sah – schimpfte Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking: „Domenico Tedesco und Heiko Herrlich zum Beispiel, das muss ich mal sagen: Ich finde es erbärmlich, wenn da zum Teil von einigen Leuten schon nach zwei oder drei Spieltagen etwas hineininterpretiert wird“. Das Gute im Fußball: Der Depp von heute kann morgen schon wieder Held sein.

Dass sich Geduld auszahlt, beweist Ondrej Duda bei Hertha BSC. Nur 20 Spiele absolvierte der Spielmacher (auch verletzungsbedingt) in seinen ersten zwei Jahren in Berlin, der Slowake galt schon als nicht eingelöstes Versprechen. Diese Saison aber explodiert er. Beim 2:2 der Hertha im Duell der Überraschungsmannschaften in Wolfsburg erzielte Duda bereits seinen dritten Saisontreffer. Wolfsbugrs Trainer Bruno Labbadia ertappte sich während des Spiels sogar dabei, phasenweise nicht als Coach, sondern als Fan auf das Spiel geschaut zu haben: „Es hat einfach Spaß gemacht zuzusehen“, sagte er. Das war womöglich ein klitzekleinwenig übertrieben, aber so viel zu Lachen hatte Labbadia beim VfL letzte Saison ja nicht.

Den überraschendsten Sieg des Spieltags feierten Friedhelm Funkel und Fortuna Düsseldorf. Das 2:1 gegen die TSG Hoffenheim war gleichzeitig ein Sieg des ältesten Trainers – Funkel ist 64 – gegen den Jüngsten. Julian Nagelsmann ist 31.

Jörg Schmadtke, Manager in Wolfsburg, zeigte, dass Lokalpatriotismus immer noch der Schönste ist. Schmadtke, ein gebürtiger Düsseldorfer, freute sich über den Sieg der Fortuna – merkte aber noch an. „Ja. Und die DEG hat gestern auch gewonnen.“ Am Vortag hatte die Düsseldorfer EG zum DEL-Saisonauftakt bei Adler Mannheim gewonnen.

Als Serdal Celebi im Finale der deutschen Blindenfußball-Meisterschaft zwischen seinem FC St. Pauli und dem MTV Stuttgart (1:2) über den halben Platz dribbelte, einen Gegner ins Leere laufen ließ und von der Strafraumecke den Ball in den linken oberen Torwinkel schoss, konnte er nicht ahnen, wie historisch dieses Tor werden würde. Die Zuschauer der ARD-Sportschau wählten den Treffer zum Tor des Monats August – zum ersten Mal gewann ein Blindenfußballer die prestigeträchtige Auszeichnung.„Ich freue mich riesig, das Tor des Monats für den Blindenfußball geschossen zu haben. Das ist historisch“, sagte Celebi, 34, im Hauptberuf Physiotherapeut beim FC St. Pauli.