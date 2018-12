Bundesliga intern zum 15. Spieltag: Dieser BVB-Freistoßtrick erfreut sogar Lineker

Vielleicht war das 1:0 des neuen Herbstmeisters Borussia Dortmund beim 2:1 gegen Werder Bremen das abgezockteste Tor der bisherigen Saison. Weniger, weil Paco Alcácer zum zweiten Mal in dieser Saison bewies, dass er auch als Startelfspieler treffen kann – neun seiner nun elf Saisontreffer erzielte er als Joker. Sondern wegen seiner Entstehungsgeschichte. Ehe Alcácer zum 1:0 köpfelte, hatten Marco Reus und Raphael Guerreiro so getan, als ob es ein Missverständnis zwischen den beiden bei der Ausführung eines Freistoßtricks gegeben hatte. Guerreiro war losgelaufen, aber auch am Ball vorbei in Richtung Auslinie und dort stehengeblieben. Und weil Reus immer noch keine Anstalten machte, den Ball Richtung Tor zu schießen, ging Guerreiro ganz langsam zurück, scheinbar, um es wieder zu versuchen. Plötzlich zog er das Tempo an, flankte sehr schnell scharf ins Zentrum, wo Alcácer die Konfusion in der Bremer Hintermannschaft nutzte. Der Freistoßtrick des Jahres! „Sehr gut“, schrieb auch der englische Alt-Internationale Gary Lineker auf Deutsch auf Twitter.

Dortmunds Trainer Lucien Favre blieb sich auch nach der nun feststehenden Herbstmeisterschaft treu. „Das bedeutet mir nicht viel“, sagte er und wirkte dabei so, als ob er noch untertrieben hatte. Über den Meistertitel wollte er „noch nicht sprechen“. Die Statistik spricht aber für den BVB. Dreimal sicherte sich Dortmund zuvor den inoffiziellen Titel, dreimal wurde der BVB auch deutscher Meister. In 38 von 55 Fällen stand der Herbstmeister auch nach 34 Spieltagen auf Platz eins. Der letzte Herbstmeister, der den Titel nicht gewann, ist der FC Bayern. In der Saison 2011/12 führten die Münchner die Tabelle mit drei Punkten an, Meister wurde am Ende der BVB – mit acht Zählern Vorsprung.

Schon vor dem Spiel wurde es am Samstag emotional im Dortmunder Stadion: Nuri Sahin kämpfte mit den Tränen, als er zur Südtribüne ging. Weil der Mittelfeldspieler nach seinem Last-Minute-Wechsel nach Bremen nicht mehr offiziell verabschiedet werden konnte, holten dies die Borussen nun nach „Ich habe als Elfjähriger hier angefangen. Meine Karriere ging mir noch einmal durch den Kopf“, sagte Sahin, der sich vor den Fans verbeugte. „Ich habe versucht, diesen Moment zu genießen, obwohl wir das Spiel verloren haben“. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke : „Nuri ist ja nicht wirklich weg. Er wird sicherlich irgendwann in einer Funktion zum BVB zurückkehren. Er ist ein großartiger Junge.“

Den größten Absturz aller bisherigen Herbstmeister musste übrigens die TSG Hoffenheim verkraften. Die Saison 2008/2009 schloss der damalige Aufsteiger am Ende auf Rang sieben ab. Die laufende Hinrunde hätten die Hoffenheimer womöglich auch als Erster abschließen können – wenn sie sich nicht so oft selbst im Weg gestanden wären. Das 0:0 gegen den Zweiten Mönchengladbach war symptomatisch. Die Kraichgauer ließen beste Chancen liegen. „Ich bin natürlich bestens gelaunt“, sagte Gladbachs Coach Dieter Hecking und meinte gar: „Ich hätte Julian drei Punkte gegönnt, nehme aber gerne einen mit.“ TSG-Coach Julian Nagelsmann konnte sich somit nur über die mangelnde Chancenverwertung bei dem „vielleicht besten Spiel meiner Amtszeit“ ärgern.

Über seinen Trainer Nagelsmann ärgerte sich dagegen Stürmer Andrej Kramaric – weil der sich durch die recht frühe Auswechslung in der 63. Minute vom Trainer um eine „einmalige Chance“ gebracht fühlte. Nach neun Spielen mit immer einem Tor – sieben für Hoffenheim, zwei für die kroatische Nationalmannschaft, endete seine Torserie am Samstag. „So eine Serie erreichen nur Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo“, so Kramaric und meinte, nicht unbedingt Teamplayermäßig: „Ich hätte mich auch mit einem gebrochenen Bein neben das Tor gestellt und auf einen Ball gewartet.“ Nagelsmann hatte die Superserie seines Angreifers aber wohl nicht auf dem Schirm und entschuldigte sich laut laut Kramaric bei ihm.