Bundesliga intern: Tipps für Heidenheim: Nur nicht klein machen gegen den FC Bayern

Am 1. Juli wird der Satz, der die fußballerische Identität des FC Bayern München während der gerade vielleicht unwiderbringlich zu Ende gehenden Ära der Dominanz-Bayern am besten beschrieb, zehn Jahre alt. „Das bayerische Lebensgefühl passt mir wie ein warmer Mantel“, erklärte Louis van Gaal an seinem ersten Arbeitstag in München. Die Begründung für diese – nicht nur wegen des Wetters an diesem Sommertag, an dem man lieber keinen warmen Mantel (und ehrlicherweise auch keinen anthrazitfarbenen Anzug, wie ihn van Gaal anhatte), tragen wollte – eigenwillige Metapher schob der „Trainercoach“ gleich hinterher: „Warum? Mia san mia, wir sind wir und ich bin ich. Selbstbewusst, arrogant, dominant, ehrlich, arbeitsam, innovativ, aber auch warm und familiär.“

Dass van Gaal das bayerische Lebensgefühl weniger als zwei Jahre genießen durfte, lag auch daran, dass Club-Präsident Uli Hoeneß und er sich schon in Astronautenanzüge hätten zwängen müssen, um ihr eisiges Verhältnis auf Dauer überleben zu können. Doch fortan hielten sich Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry, Arjen Robben und auch die später dazu gekommenen sowie ihre jeweiligen Trainer Jupp Heynckes und Pep Guardiola an die Definition des Mia san Mia nach van Gaal. Selbstbewusst, arrogant, dominant, ehrlich, arbeitsam, innovativ: so hatten Spiele einer Bayernmannschaft zu sein. Mit der Betonung auf: selbstbewusst, dominant und innovativ. Der FC Bayern in den letzten zehn Jahren: das war nicht nur ein Zusammenschluss bemerkenswert guter – und bemerkenswert teurer – Fußballer. Diese Fußballer hatten auch stets einen Plan oder zumindest eine Idee, wie sie spielen wollten. Die Münchner wurden nicht – oder nicht nur – siebenmal Meister in den letzten neun Jahren, weil sie sich auf das exquisite Können ihrer exquisiten Einzelkönner verließen. Die Münchner verfolgten nicht nur eine „Politik des Preisschildes“, wie die „Süddeutsche Zeitung“ es zuletzt formulierte.

Wenn man das 1:1 der Bayern am Samstag in Freiburg betrachtete, konnte man wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic natürlich zu dem Schluss kommen, dass von den Leitideen van Gaals nur noch das Adjektiv arrogant übriggeblieben ist. „Wir hatten nicht die richtige Einstellung“, sagte der Sportchef, der diese Analyse nicht zum ersten Mal in dieser Saison bemüht hat. Trainer Niko Kovac stimmte ihm am Samstag zu. Genauso wie nach nach dem 1:1 gegen Augsburg oder dem 3.3 gegen Düsseldorf oder auch dem 1:1 gegen Freiburg in der Hinrunde. Doch wer all diese eher enttäuschenden Spiele betrachtet, könnte auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Die Bayern hatten es in all diesen Spielen nämlich mit Gegnern zu tun, die von ihren Trainern klare Pläne an die Hand bekommen hatten, wie sie die vielleicht größte Schwachstelle der Münchner nutzen konnten. Die Bayern, Stichwort: Mia san Mia, vor allem die Jagd-Bayern der Rückrunde sind sehr oft dann am stärksten, wenn sich die Gegner klein machen, wenn diese sich schon vor dem Anpfiff aufgeben. Mönchengladbach (1:5), Wolfsburg und Mainz (je 0:6) mussten dies leidvoll erfahren. Anders herum funktioniert dies übrigens auch, gegen Liverpool in der Champions League machten sich die Münchner selbst klein, agierten weder dominant, noch innovativ und nicht einmal arrogant, sondern schlicht mutlos. Dass sie nun 80 Millionen Euro Ablöse für den noch dazu verletzten Verteidiger Lucas Hernández ausgeben, hat auch mit der Sehnsucht der Bosse zu tun, endlich wieder zu den Großen dazu zu gehören.

Dass Größe nicht immer was mit Geld zu tun hat, haben Christian Streichs Freiburger gezeigt. Sie machten sich am Samstag nicht klein. Sie hatten den Plan, der dem Rekordmeister fehlte, sie gingen ihren Gegnern auf die Nerven, rannten sie früh an und schöpften ihr Potenzial mit Mut und Kreativität voll aus – und hatten natürlich auch ein wenig Glück. Was dies nun für den 1. FC Heidenheim bedeutet, am Mittwoch Gegner im Viertelfinale des DFB-Pokals (18.30 Uhr/Sky)? Die Spieler von Trainer Frank Schmidt müssen die Sensation wollen. Die Kicker von der Ostalb brauchen einen Plan.

Darauf hoffen, dass die Münchner sie unterschätzen, sollten die Heidenheimer lieber nicht. Zumindest Mats Hummels outete sich in Freiburg als Heidenheim-Experte: „Ich gucke sie tatsächlich relativ viel. Vor allem weil ein guter Freund von mir großer Heidenheim-Fan ist. Wir tauschen uns oft aus“, sagte er. „Sie sind eine spielerisch gute Mannschaft – vor allem vorne: Schnatterer, legendär. Dovedan ist auch ein sehr guter Spieler. Dann haben sie mit Glatzel eine gewisse Kopfballwucht. Sie sind wirklich eine gute Truppe!“