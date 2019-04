Bundesliga intern – Einzige Möglichkeit: Arm ab!

Der Vorschlag von Lucien Favre war maximal radikal. Aber in seinem Furor nach der 2:4-Niederlage im Revierderby gegen den FC Schalke traf Dortmunds Trainer ja auch irgendwie den Punkt. „Man muss sich die Arme abschneiden. Aber ohne Arme hat man kein Gleichgewicht mehr. Das hat nichts mit Fußball zu tun“, giftete also Favre über die seit Wochen schon für Streit und Diskussionen sorgende Regelauslegung des Handspiels in der Bundesliga. Beim Stand von 1:0 für den BVB – Mario Götze hatte nach einem zauberhaften Heber Jadon Sanchos die Führung erzielt – hatte Schalkes Stürmer Breel Embolo BVB-Innenverteidiger Julian Weigls Arm aus kürzester Entfernung im Strafraum angeschossen. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach Ansicht der TV-Bilder auf Strafstoß, Daniel Caligiuri traf zum Ausgleich. Für Favre war weniger der Pfiff, sondern die seit Wochen in der Bundesliga übliche, hochumstrittene Regelauslegung, die zu diesem Pfiff geführt hat, der „größte Skandal im Fußball seit Jahren“. Mehr noch: „Die Leute, die diese Regel erfunden haben, können nicht mehr in den Spiegel sehen.“

Wie gesagt, Dortmunds Trainer war nach der Derbyniederlage richtig geladen, diese Aussagen entstanden ebenso im Affekt wie diese hier: „Der Titel ist verspielt. Das ist klar für mich. Das ist schwer zu verdauen.“ Und auch wenn Dortmund nach dem 1:1 in der 18. Minute noch genug Zeit gehabt hätte, um das Spiel für sich zu entscheiden. Und auch wenn der BVB sich durch zwei unnötige Notbremsen durch Marco Reus (60.) und Marius Wolf (65.) selbst schwächte. Und auch wenn die taumelnden Schalke ausgerechnet im Derby ihre beste Saisonleistung zeigten: Favres Ärger war durchaus nachvollziehbar. Der Elfmeterpfiff Zwayers mag der Regelauslegung entsprechen, verständlich ist sie nicht. „Es gibt ein Regelwerk, das setzen wir um. Wenn man mit dieser Regel nicht einverstanden ist, dann sind die Schiedsrichter eigentlich die ärmsten Schweine“, sagte Zwayer.

Doch ist das so? In der Regel 12 „Fouls und unsportliches Betragen“ der Fußballregeln des DFB heißt es: „Ein Handspiel liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt.“ Dabei seien drei Umstände zu berücksichtigen: „die Bewegung der Hand zum Ball (nicht des Balls zur Hand), die Entfernung zwischen Gegner und Ball (unerwarteter Ball), die Position der Hand (das Berühren des Balls an sich ist noch kein Vergehen)“. Nach allgemeingültiger Definition von „Absicht“ kann Weigl in dieser Szene keine unterstellt werden, dafür ging alles zu schnell. Doch „Absicht“ nach Definition des DFB wird bereits dann unterstellt, wenn die Spieler ihre Arme weg vom Rumpf bewegen. „Der Arm war auf Schulterhöhe ausgestreckt und damit hat er den Ball geblockt. Da war die Entscheidung für mich relativ leicht zu treffen. Es ist nach aktueller Auslegung ein Strafstoß“, sagte Zwayer. Daher Favres Arm-Ab-Spruch.

Frühere Weltklasse-Schiedsrichter wie Thorsten Kinhöfer und Markus Merk halten Zwayers Auslegung des Regelwerks – auch wenn zuletzt immer wieder Strafstöße nach ähnlichen Vorkommnissen gepfiffen wurden – für falsch. Regelhüter arbeiten bereits an einer weiteren Präzisierung der Handregel. Damit sich Fußballer nicht doch noch die Arme abschneiden müssen.

Die Schalker Spieler feierten ihren Derbysieg im Vereinslokal „Bosch“ an der Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen zusammen mit vielen Fans – und sangen auch Lieder mit, deren Textinhalte nicht alle unbedingt zitierfähig sind. Für einige amüsierte Kommentare in den sozialen Netzwerken sorgten auch Bilder von Trainer Huub Stevens, der beim lockeren Biertrinken an der Theke auf seinen fünften Sieg im Derby so aussah, als ob er nie was anderes machen würde. Am Sonntag empfing er aber bereits um 10.30 Uhr die Reservisten zum Auslaufen, kurz darauf gab er gut gelaunt ein TV-Interview. „Wir haben den Spielern kein Doping gegeben“, beteuerte er lachend.

Das 1:0 von Hannover gegen Mainz war der erste Erfolg der Niedersachsen nach zuvor neun sieglosen Partien und der zweite Sieg unter Trainer Thomas Doll. „Ich werde jetzt keine Parolen raushauen“, sagte er, um anzufügen: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das war Fritz-Walter-Wetter und wir haben alles rausgehauen!“