Bulgariens Tennisstar Dimitrow mit Coronavirus infiziert

Von Mandy Streichund Benjamin Wagener

99 schwarze Stühle stehen im Abstand von 1,50 Meter in der Ablachtalhalle in Mengen. Platz genommen haben auf ihnen am Samstag und Sonntag die IG Metall Mitglieder in der Belegschaft des Maschinenbauers Zollern. 15 Mal haben Michael Föst, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Albstadt, und die Betriebsräte des Sigmaringer Unternehmens einen Entwurf für einen Tarifvertrag vorgestellt, den die Gewerkschaft in den vergangenen Wochen und Monaten mit der Geschäftsführung ausgehandelt hat.