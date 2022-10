Guido Buchwald zur aktuellen Lage beim VfB Stuttgart: „Der Weg ist der falsche Ansatz“

1990er-Weltmeister, zweifacher deutscher Meister, VfB-Kapitän – Guido Buchwald ist einer der prägendsten Spieler, die je das Trikot mit dem Brustring trugen. Aktuell sorgt sich der 61-Jährige jedoch um seine Stuttgarter. Vor dem Kellerduell mit den VfL Bochum hat „Diego“ mit Felix Alex über den Effekt eines Trainerwechsels und nötige Schritte aus der Krise bei den Schwaben gesprochen.

Herr Buchwald, der VfB Stuttgart konnte im Kalenderjahr 2022 erst drei Spiele gewinnen, wartet in der Bundesliga nach neun Spieltagen noch auf drei Punkte, wie sehr sorgen Sie sich um Ihren Verein?

Ich leide schon sehr. Ich bin VfBler, ich bin Ehrenspielführer und da ist es doch klar. Ich bin im Stadion und kann es manchmal nicht fassen, dass die Mannschaft einiges nicht umsetzen und keine Siege einfahren kann.

Die Entlassung von Pellegrino Matarazzo am Montag war eine branchenübliche Reaktion. War das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt oder hätten Sie „Rino“ noch zwei „Schicksalsspiele“ gegeben?

Es ist ja immer die Frage, was der richtige Zeitpunkt ist. Wenn man jetzt gegen Bochum und und am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Bielefeld gewinnt, dann sagt jeder, dass es richtig war. Wenn nicht, dann spricht jeder davon, dass man ihm noch die Chancen hätte geben können.

Allgemein muss ich sagen, dass viel Respekt vor Matarazzo habe, obwohl die Ergebnisse nicht da waren. Er hat einen guten Job gemacht, aber man kann eben die Zahlen nicht wegdiskutieren und da gab es eben nur drei Siege aus den 26 Spielen des Jahres und das ist einfach viel zu wenig. Fußball ist eben ein Ergebnissport.

Was ist die Ursache für diesen Negativtrend, spielerische Qualität ist doch vorhanden?

Was mich immer bedenklich gestimmt hat ist, die Tatsache, dass, wenn man Mannschaften wie Union Berlin zuhause bespielt, die Berliner als Team acht Kilometer mehr im Spiel gelaufen sind – und das, obwohl sie drei Tage zuvor noch ein schweres Spiel in Malmö hatten. Von außen sah es so aus, als wären unsere Spieler ängstlich und würden sich nicht trauen Wege zu machen, die man für den Erfolg braucht. Die Mannschaft ist körperlich fit, aber wohl gehemmt gewesen.

Kann man Matarazzo als einziges vorwerfen, dass er diese Blockaden nicht gelöst bekommen hat? Zudem schien es manchmal nur an Kleinigkeiten zu scheitern, dass es nicht zum Sieg reichte ...

Auf der anderen Seite gab es aber genauso Kleinigkeiten. Man hätte gegen Schalke oder Leipzig auch verlieren können, dann wären die zwei Punkte auch noch weg gewesen. Es gleicht sich ja alles immer wieder aus und wenn man immer sagt, dass die Kleinigkeiten fehlen, dann ist das ähnlich wie, wenn man immer sagt, dass es Bayern-Glück ist.

Wenn es auf Dauer geht, ist es kein Glück – und genauso wenig Pech. Und beim VfB geht es ja auch schon das ganze Jahr über so. Da ist vielleicht auch die Qualität und die Zusammenstellung des Kaders nicht gut genug.

Dabei heißt es doch, dass es eine hochtalentierte, junge Truppe ist ...

Wenn ich immer höre: „Wir haben den jüngsten Kader“, dann kann ich das nicht gelten lassen. Es gibt keinen jungen oder alten Kader, sondern nur einen guten oder schlechten. Wenn man kein Geld hätte und daher nur auf die Jugend baut, hätte ich das alles verstanden, aber wenn man für junge Spieler ständig viel Geld ausgibt und den Kader noch aufbläht, dann muss man sich schon Fragen gefallen lassen.

Ein 19 Jahre alter Wahid Faghir, der jetzt an den FC Nordsjælland ausgeliehen ist, hat 4,9 Millionen Euro gekostet und er ist ja nicht der einzige. Da wurden Spieler teuer gekauft und dann verliehen und ihnen noch Geld mitgegeben, dass es dazu überhaupt kommt.

Die Probleme beim VfB scheinen tiefer zu liegen. Viele Fans vermissen nicht nur einen treffsicheren Stürmer, sondern auch einen erfahrenen Anführer, Sie auch?

Nehmen wir das jüngste Spiel gegen Union. Die Berliner waren in der ersten halben Stunde kaputt und sind auf der Felge gelaufen. Der VfB war aber nicht imstande, mehr Druck auszuüben. Da hat ein Leader gefehlt, der die Jungs aufrüttelt. Der Weg mit den jungen Wilden ist der falsche Ansatz. Die „jungen Wilden“ beim VfB waren ja bei der letzten Meisterschaft 2007 ja Spieler aus der eigenen Jugend, um die man etwas aufgebaut hat.

Man kann sich ja nicht als VfB runter dividieren und nur sagen, wir müssen nur junge Spieler ausbilden. Wir haben sehr gute Jugendspieler in den U-Mannschaften, aber von den Spielern sieht man ja wenig. Der 19-jährige gebürtige Stuttgarter Thomas Kastanaras etwa weiß als Mittelstürmer genau, wo das Tor steht, aber den sehe ich nirgendwo auf dem Spielplan.

Wenn man dem Selbstvertrauen vermittelt, dann möchte ich das sehen. Spieler aus der eigenen Jugend kennt man vom Charakter her. Wenn man sie von woanders holt, dann kennt man sie nicht. Da gibt es etwa auch einen, der immer zu spät zum Training gekommen ist und sowas geht einfach nicht.

Bei der Blütezeit der „jungen Wilden“ Mitte der 2000er waren auch immer alte Recken wie Horst Heldt oder Markus Babbel dabei. Ein Daniel Didavi oder Gonzalo Castro vermisst man aktuell sehr ...

Genau, da hatte man Führungsspieler. Für mich ist Grischa Prömmel aktuell das beste Beispiel. Der kommt aus Esslingen, ist in Stuttgart geboren und geht über Jahre bei Union Berlin voran. Vor der Saison war er ablösefrei zu haben und ist dann nach Hoffenheim gewechselt.

Der ist 27 Jahre alt und weiß, was Bundesliga bedeutet und da stellt sich die Frage, warum sich der VfB nicht um so einen Spieler bemüht. Der wäre sicher gerne in die Heimat gewechselt.

Sind solche Probleme nicht vor allem Sportdirektor und Kaderplaner Sven Mislintat anzukreiden?

Diese Probleme sind zum großen Teil dem Kaderplaner anzukreiden. Das ist derjenige, der die Entscheidungen getroffen hat. Torjäger Sasa Kalajdzic ist ja auch nicht spontan gegangen, sondern wollte eigentlich schon ein Jahr vorher wechseln und da hätte man sich rechtzeitig um guten Ersatz kümmern müssen.

Nun geht es vorerst mit Michael Wimmer auf der Bank weiter. Kann der Wechsel zum ehemaligen Co-Trainer von Matarazzo überhaupt einen Effekt haben?

Eine Bewegung in der Führung hat immer einen Effekt, auch wenn es intern ist. Die Fans haben beim letzten Spiel „aufwachen“ gerufen und mit dem Trainerwechsel ist dafür die Basis gelegt worden. Die Änderung ist zwar nicht so groß wie bei einem externen Kandidaten, aber Wimmer hat auch eine andere Ansprache und Idee.

Dadurch sind die Spieler automatisch mehr gefordert, da der Chef weg ist. Das macht im Kopf etwas und gibt einen Effekt – bleibt nur zu hoffen, dass der positiv genug ist, denn ein Sieg ist jetzt absolute Pflicht.

Die Führungsriege scheint uneins über den Nachfolger gewesen zu sein, zudem scheuen einige Kandidaten wohl das unruhige Umfeld. Was für einen Trainertypen benötigt der VfB denn aktuell?

Einen Feuerwehrmann kann man ja im März/April für die letzten acht Spiele immer noch suchen. Aber jetzt ist noch kein Drittel der Saison gespielt und man ist auch nicht abgeschlagen. Man braucht einen Trainer, der mit jungen Spielern gut umgehen kann und sie besser macht. Gleichzeitig sollte er eine gewisse Erfahrung haben – etwa ein Adi Hütter oder auch Sebastian Hoeneß.

Für die klare Linie beim VfB war in den vergangenen Jahren nicht zuletzt Sven Mislintat zuständig. Um ihn gibt es aufgrund der Vertragssituation Diskussionen. Haben Sie Befürchtung, dass der VfB wieder in alte Chaos-Zeiten zurückfällt?

Die habe ich nicht. Der Verein hat sich gut neu geordnet, mit Sami Khedira und bald auch Christian Gentner im sportlichen Bereich viel bessere Expertisen als früher in ihren Reihen. Das sind richtige VfBler, die ein VfB-Gen und eine -DNA haben und es ist wichtig, dass die mit ihm Boot sind. Es ist wieder ein Bild des VfB nach außen hin.

Was macht Ihnen denn aktuell Mut, dass die Wende noch gelingt?

Man hat mehr Qualität im Kader als man bisher abgerufen hat. Spiele wie gegen den FC Bayern München wo wir 2:2 im München gespielt hat, sind Mutmacher. Die Mannschaft hat unbestritten die Qualität für die Bundesliga. Es ist aber auch ganz klar, dass man in der Winterpause den Kader ganz neu ordnen muss. Man muss im Winter Fehler korrigieren und ein oder zwei gestandene Führungsspieler holen und vielleicht auch den Kader zu verkleinern, um danach effektiver zu arbeiten. Dann bin ich wieder absolut optimistisch für die Zukunft.