Buchmann meistert Everest Challenge: 8848 Höhenmeter

Seit Monaten sind viele Ravensburger Kinder daheim, obwohl die Zahl der Neuinfektionen in der Region mittlerweile gen Null tendiert. Sie können nicht in den Kindergarten, und Grundschulen sind nur für wenige Jungen und Mädchen der vierten Klassen geöffnet.

Dagegen protestiert der Ravensburger Clemens Türck. Der Vater einer fünf- und einer neunjährigen Tochter hat jetzt in einem Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die regionale Öffnung von Kindergärten und Schulen gleich nach den Pfingstferien gefordert.