Buchmann fällt weiter zurück - Herrada rettet Vuelta Führung

Von Sebastian Mayr

Es ist schon kurz nach 8 Uhr, doch die Glocke am Münster schlägt noch. Ein paar Minuten nach der angekündigten Zeit öffnen sich die Türen. Lange hatte es Gerüchte gegeben, dass sich die Kaffee-Kette Starbucks in Ulm niederlässt. Nun ist es so weit. Während Fans in anderen Städten neue Filialen regelrecht stürmten, üben sich die Ulmer in Zurückhaltung. Zwei Handvoll Gäste warten schon vor der Eröffnung. Am Vormittag ist es im neuen Starbucks-Store, wie das Café in der Sprache des Unternehmens heißt, nie leer.