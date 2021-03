Buccaneers vergeben neuen NFL-Vertrag

Am Freitag, Samstag und Sonntag lag der Kreis Sigmaringen über der 100-Inzidenz-Grenze. Auch am Montag lag die 7-Tages-Inzidenz im Kreis mit 110,1 pro 100.000 Einwohner noch darüber. Trotzdem drohe dem Kreis keine Corona-Notbremse oder Ausgangssperre, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

„Grund ist ein abgrenzbares Ausbruchsgeschehen in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, das einen wesentlichen Beitrag am Infektionsgeschehen leistet“, schreibt Landratsamtssprecher Tobias Kolbeck in der Pressemitteilung.