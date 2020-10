Buccaneers gewinnen gegen Packers

Kurz vor der Halbzeit haben die Stuttgarter Kickers am Samstag in der Fußball-Oberliga gegen den FC Nöttingen das 2:0 erzielt. Alles also ganz normal? Mitnichten. Denn nach dem Treffer gab es hitzige Diskussionen und am Ende ein absichtliches Eigentor der Stuttgarter vom Mittelkreis. Angeordnet hatte das Ganze Kickers-Trainer Ramon Gehrmann – der für dieses Fair Play viel Lob kassierte, aber auch Kritik aus der eigenen Mannschaft.

Was war passiert?