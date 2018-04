Bubi-Bayern siegen gegen Kovac-Truppe

Die Meisterschaft steht fest, das entscheidende Spiel der Königsklasse am Dienstag gegen Real Madrid vor Augen, das Wetter passte auch - was lag da für den FC Bayern München näher, als beim 4:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt ein nettes Schaulaufen zu veranstalten.

Ob man bei der Elf, die Trainer Jupp Heynckes auf das Spielfeld schickte, von der B-Elf sprechen durfte, bleibt einmal dahingestellt, trotzdem reichte es gegen die Hessen auch mit zweiter Garnitur und im ersten Gang.

Kein Hochglanzfußball, aber sicherer Stand

Mats Hummels und Joshua Kimmich führten die Truppe, die Heynckes bereits in der Startelf mit den Nachwuchskräften Luka Mai, Franck Evina, Meritan Shabani und Niklas Dorsch garnierte und damit die jüngste Bundesliga-Startelf (24 Jahre, 35 Tage) des Rekordmeisters seit 1971 auf den Rasen schickte. Von Hochglanzfußball zwar weit entfernt, spielten die Bayern jedoch von Beginn an ihren Stiefel runter, standen sicher und kamen durch den 17-jährigem Evina (11.) oder Sandro Wagner (17., 64.) zu kleineren Aktionen.

Und auch wenn das Spiel lange Zeit vor sich hin plätscherte, war es doch nur eine Frage der Zeit, bis das erste Tor für die Hausherren fiel. Hatte Mijat Gacinovic (40.) für die Frankfurter noch vergeben, durfte sich Niklas Dorsch in der 43. Minute in die Torhistorie der Bayern eintragen. Nach Vorarbeit durch Wagner netzt der 20-Jährige aus elf Metern sicher ein.

Hallers Tor ändert nichts mehr

Dass Wagner (76.) noch erhöhte, nachdem sich der Bundesligaprimus im Strafraum der Frankfurter den Ball hin und her geschoben hatte, auch Rafinha (87.) und Niklas Süle (90.) noch Tore drauflegten - geschenkt. Auch der Frankfurt-Treffer durch Sébastien Haller (78.) änderte nichts mehr.

Und so konnte sich Bayern-Trainer in spe Niko Kovac ganz auf das Sammeln von Eindrücken konzentrieren. Viel mehr blieb ihm auch in der zweiten Hälfte nicht an Aufgaben - zu ungefährlich waren seine Frankfurter, zu abgezockt selbst die D-Elf der Münchener.

Doch wie hatte Trainer Heynckes bereits richtungsweisend vor dem Spiel gegen die SGE gesagt? „Die nächste Aufgabe wartet am Dienstag auf uns.“