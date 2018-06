Bryan-Zwillinge gewinnen Doppel-Titel bei US Open

New York (dpa) - Das Tennis-Doppel Bob und Mike Bryan hat seinen vierten US-Open-Titel gewonnen. Die beiden 34 Jahre alten Amerikaner bezwangen im Endspiel des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres das indisch-tschechische Duo Leander Paes/Radek Stepanek mit 6:3, 6:4.

Durch ihren ersten Major-Titel in diesem Jahr und den insgesamt zwölften ihrer Karriere sind die Olympiasieger von London nun alleinige Rekordhalter in der Ära des Profi-Tennis vor den Australiern Todd Woodbridge und Mark Woodforde. In New York hatten die Bryan-Zwillinge bereits 2005, 2008 und 2010 den Titel geholt.