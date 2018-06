New York (dpa) - Die US-Zwillinge Bob und Mike Bryan sind bei den US Open im Halbfinale ausgeschieden. Die 35-Jährigen mussten sich dem indisch-tschechischen Duo Leander Paes/Radek Stepanek mit 6:3, 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Damit verpassten die Bryan-Brüder in New York die Chance auf alle vier Grand-Slam-Titel in einem Jahr. Bei den Australian Open, den French Open und in Wimbledon hatten sie die Doppel-Konkurrenz für sich entschieden.